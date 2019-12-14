شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن تطبيق "الجدول المدرسى" لكشف العجز والزيادة فى المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
1ـ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نشر تطبيق إلكتروني اسمه "الجدول المدرسي" على موقعها الرسمى.
2ـ يمكن الوصول إلى هذا التطبيق الالكتروني من الدخول على الرابط التالى" http://student.moe.gov.eg/new/schedule_pass.aspx"
3ـ التطبيق يكشف بيان العجز والزيادة من المعلمين في التخصصات المختلفة.
4ـ يسهل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرارين الوزاريين 308 و 309 لسنة 2019 الخاصين بالتقدم للوظائف القيادية بالمديريات وندب المعلمين إلى العمل بالوزارة أو الأكاديمية المهنية للمعلمين أو أي جهات تابعة.
5ـ يمكن للمدارس طباعة كلمة السر من خلال الدخول على التطبيق الإلكتروني الخاص باستمارة التلميذ على البوابة الإلكترونية المتاحة.
6ـ ضرورة الانتهاء من تسجيل جميع الجداول المدرسية على التطبيق الإلكتروني الجديد خلال 15 يومًا.
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