شكرا لقرائتكم خبر عن لجنه ثلاثية من نقابة للمحامين للدفاع عن ضحية حادث قطار الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال عبد الجواد أحمد عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهما، أن اللجنة شكلها النقيب العام للمحامين إيمانا بدور النقابة فى الدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة تطوعية للدفاع عن المجني عليهما.
وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدني بمليون جنيه ضد المتهم، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تعديل القيد والوصف فى القضية من جرح افضى الى موت الى قتل عمد.
ونقلت مأمورية من مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المقدم أيمن مكاوي نائب مأمور المركز تحت اشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، كمسري القطار لمحكمة جنايات طنطا وسط اجراءات امنية مشددة لنظر اولى جلسات محاكمته.
وفرضت مديرية أمن الغربية ، انتشارا أمنيا داخل المحكمة وخارجها، لتأمين الجلسة.
وتم إيداع المتهم فى قفص الاتهام، تمهيدا لانعقاد المحكمة ونظر محاكمته، وحضر عدد من أسرة الضحية داخل القاعة وهيئة الدفاع عن المتهم.
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