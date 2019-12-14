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وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

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ونعى مصطفى بكري عضو مجلس النواب، رحيل النائب  سيد حسن قائلا فى بيان مقتضب :"البقاء لله -فقدنا اخا عزيزا وإنسانا نبيلا هو المهندس السيد حسن موسي عضو المجلس الذي وافته المنيه بعد رحلة مع المرض - نعزى أنفسنا جميعا في فقدان الأخ الغالى علينا جميعا".

 

 

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