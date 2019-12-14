شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرمينيا يشكر مجلس الشيوخ الأمريكى على الاعتراف بإبادة الأرمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس الأرمينى أرمين سركيسيان، الشكر لمجلس الشيوخ الأمريكى، على قراره الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن زمن الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وقال الرئيس سركيسيان، فى رسالة وجهها إلى رئيس الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، والسيناتورين روبرت منينديز وتيد كروز، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، "أود أن أعرب عن امتنانى الشديد لكم ولجميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى على تبنيكم بالإجماع قرارا حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن"، واصفا القرار بأن "خطوة قوية تهدف إلى منع وقوع فظائع وجرائم ضد الإنسانية فى المستقبل".

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وكان مجلس الشيوخ الأمريكى قد تبنى يوم الخميس الماضى قرارا، اعترف فيه بالإبادة الجماعية للأرمن فى الإمبراطورية العثمانية عام 1915، ما أثار انتقادات شديدة من قبل تركيا التى ترفض اعتبار الاضطهادات ضد الأرمن فى العهد العثمانى إبادة جماعية.