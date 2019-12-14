محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
توفى النائب السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان، صباح اليوم السبت.
ونعى مصطفى بكري عضو مجلس النواب، رحيل النائب سيد حسن فى بيان مقتضب قائلا :"البقاء لله -فقدنا اخا عزيزا وإنسانا نبيلا هو المهندس السيد حسن موسي عضو المجلس الذي وافته المنيه بعد رحلة مع المرض - نعزى أنفسنا جميعا في فقدان الأخ الغالى علينا جميعا".
وأعلنت أسرة النائب، منذ قليل، خبر وفاته بعد صراع طويل مع المرض.
اقرأ أيضا:
بعد وفاة "شمروخ".. 11 نائبًا رحلوا منذ انعقاد البرلمان الحالي (صور وبيانات)
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.