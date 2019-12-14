جنايات القاهرة تصدر حكمها على 3 متهمين في "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين وهم "علي. س. ع"، و"م. م"، و"أ. ع. ح"، في "أحداث عنف الظاهر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر وليد رشاد.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم، منها "الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين".
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