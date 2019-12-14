شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق داخل مخزن "بلاستيكات" فى البدرشين دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة البدرشين، تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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