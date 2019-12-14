شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء»: إنشاء 205 آبار لتخزين مياه الأمطار في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز بحوث الصحراء أهم انجازات مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والتي شملت إنشاء عدد 87 بئر جوفي بسعة 9526،56 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار بغرض الشرب للإنسان والحيوان واﻹستخدام المنزلي والري التكميلي للخضر والمحاصيل خطة المركز،

وأوضح تقرير أصدره مركز بحوث الصحراء ،إنه تم إنشاء عدد 118 بئر نشو بسعة 12924.14 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار بغرض الشرب للإنسان والحيوان واﻹستخدام المنزلي والري التكميلي للخضر والمحاصيل من خلال المشاريع التنموية ليصل إجمالي عدد آبار النشو إلى 205 بئرا لتخزين المياه.

وقال الدكتور نعيم مصيلحي في تصريحات صحفية الجمعة ان يجري حاليا التوسع في إنشاء مزارع جديدة (زيتون) بمساحة 360 فدان، وتم التوسع في إنشاء مزارع بستانية جديدة (زيتون) حيث تم توزيع 14400 شتلة زيتون لزراعة 360 فدان، وتم اختيار المستفيدين وتحديد المناطق وتوفير الشتلات وتهيئة الأرض للزراعة وتمت الزراعة بنسبة 100%

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وأضاف مصيلحي نشر التقنيات الحديثة في عدد 200 حقل إرشادي للقمح والشعير والتين والزيتون والخضر، وتنمية المراعى الطبيعية في مساحة 1000 فدان عن طريق إعادة البذر وزراعة الشجيرات الرعوية المتأقلمة لظروف الجفاف، والتدريب وتنمية مهارات المرأة في الحرف اليدوية ومحو الأمية والرعاية الصحية من خلال عقد 15 دوره تدريبية متنوعة.

ونبه «مصيلحي» إلى، إنه تم إنتاج شتلات الأشجار البستانية وشتلات الشجيرات الرعوية والعلفية وتطبيق المكافحة الحيوية في مساحة 300 فدان زيتون، وإجراء البحوث التطبيقية في مجال محاصيل الحبوب الشتوية – المراعى – الإنتاج الحيواني – الأراضي والمياه – الحاصلات البستانية – المكافحة الحيوية – النظم المزرعية.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء إنه تم إنشاء البنية التحتية للحظائر وأسوار وهناجر ووحدة تدريب على تصنيع الصوف من الأغنام وأخرى لتدريب الشباب على الحرف اليدوية وحرف النجارة وغيرها، وإنشاء صوب زراعية ومعدات زراعية وغيرها ومركز للتدريب على الزراعات المطرية ومكافحة التصحر بمطروح.

وكشف «مصيلحي»عن إنه تم تنفيذ مشروعات بحثية تنموية في مجال سد الفجوة المائية عن طريق زيادة المخزون المائي من مياه الأمطار ومن خلال إنشاء أبار وخزانات أرضية لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة إجمالية 1.5 مليون م3 سنويا، وتنمية مناطق سقوط الأمطار، وإدخال ونشر التقنيات الحديثة ﻹستغلال الموارد الطبيعية المتاحة بمطروح مثل تحسين إنتاجية الزيتون-التين-القمح-الشعير-الخضر-والنباتات الطبية والعطرية لخدمة 22 ألف أسرة وبالتالي تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية،

وتحسين حالة المراعى الطبيعية والثروة الحيوانية والقوافل البيطرية والإنتاج النباتي من خلال تنفيذ عدة برامج إرشادية وتنموية للمجتمعات المحلية.