شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجمعية الجغرافية تعقد ندوة حول النقل البحرى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجمعية الجغرافية المصرية ندوة حول موضوع النقل البحرى المصرى بين التنافسية الإقليمية والتكلات الاقتصادية بالجمعية الجغرافية، لبحث تنافسية النقل المصرى إقليميا ودوليا. وتعقد الندوة فى الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور سيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. الندوة تقديم الدكتورة منى صبحى الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر والمتخصصة فى جغرافيا النقل، وتشهد الندوة مناقشات حول التنافسية المصرية.

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