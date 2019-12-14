شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لفعاليات احتفالية معابد الكرنك، والذى تحتفل به المحافظة سنوياً بتعامد الشمس على مقصورة "قدس الأقداس" بالكرنك، حيث تفتح المعابد مجاناً لحضور الحدث الفلكى الأهم فى الأقصر، ومن المقرر حضور قيادات المحافظة ومديرية الأمن للفعاليات التى تحظى باهتمام خاص من قبل السائحين المصريين والأجانب، لكونها نمطًا سياحيًا جديدًا يمثل وسيلة جذب هامة فى الأقصر.

ويقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، أنه من المقرر أن تحتفل محافظة الأقصر فى يوم 21 ديسمبر الجارى، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذى يتم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

ويضيف الطيب غريب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تتميز تلك الظاهرة التى تحدث يوم الانقلاب الشتوى فى معابد الكرنك، وهى الظاهرة التى تحدث نفس اليوم فى معبد قصر قارون بمحافظة الفيوم، وسيتم خلالها الزوار من السائحين من رؤية قرص الشمس وأشعتها التى تنتشر فى جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتى تقع على المحور الرئيسى له، والذى يمثل أقصى الجنوب الشرقى للأفق الذى تشرق منه الشمس، والذى يحدد فلكياً بيوم الانقلاب الشتوى، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك "الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون"، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.