​​​اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تنطلق اليوم السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث من المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتدى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.

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وتنطلق فعاليات المنتدى خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويشهد المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.

وانطلقت أول أمس الخميس، فعاليات مسرح شباب العالم، من خلال العرض المسرحي "محاكمة سانتا كلوز"، وعرض لأغنية "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم، بتقنية الهولوجرام، وسط حالة من الدهشة والتفاعل الكبير من الحضور.

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