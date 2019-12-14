انطلاق منتدى شباب العالم.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق "منتدى شباب العالم" في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي نستعرضها في السطور التالية:

شرم الشيخ.. ينطلق "منتدى شباب العالم" في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رؤساء عدة منظمات دولية من بينهم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوسف أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والسفير ناصر كامل السكرتير العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك تلبية لدعوة من إدارة المنتدى.

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر".

القاهرة.. تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات "منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي" على مستوى الخبراء وينظمه المركز العربي للوعي بالقانون بالتعاون والتنظيم المشترك مع الأمانة العامة للجامعة العربية وتحت رعايتها، وذلك لمناقشة قضايا الإرهاب والشائعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت.

بكين.. يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي بزيارة إلى أسبانيا ومقر الاتحاد الأوروبي وسلوفينيا، يحضر خلالها اجتماع وزراء الخارجية الـ14 لاجتماع آسيا-أوروبا في أسبانيا.