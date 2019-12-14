​ بعد موجة "عدم الاستقرار".. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة استقرار الطقس.

وقال شاهين لمصراوي، إن الاثنين المقبل يشهد بدء تحسن حالة الطقس تدريجيًا، لافتًا إلى أن استقرار الأحوال الجوية يعود على القاهرة بالمعدل الطبيعي لدرجات الحرارة الذي يصل إلى 20 درجة مئوية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء.

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وأكد مدير مركز التنبوءات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الثلاثاء المقبل، ستشهد استقرار في حالة الطقس على جميع الأنحاء، وعودة درجات الحراروة إلى معدلاتها الطبيعية.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي، ونشاط للرياح المثارة للرمال اليوم السبت، على محافظات الوجه البحري وتصل إلى القاهرة، وتزيد من الاحاساس بالبرودة.

كما تتواجد فرص سقوط الأمطار يومي الأحد والاثنين، على السواحل الشمالية وسيناء.