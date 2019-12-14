حدث ليلاً| السيسي وقرينته في مسرح شباب العالم وتفاصيل فيديو تعذيب الأم لطفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بالصور| حضور الرئيس السيسي وقرينته العروض الفنية لمسرح شباب العالم

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، صور حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، مساء أمس الجمعة، العروض الفنية والمسرحية لمسرح شباب العالم بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.

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طالب واقعة التنمر لعمرو أديب: "سعيد بجلوسي بجانب السيسى"

قال جون منتوث طالب جنوب السودان ضحية واقعة التنمر الشهيرة، إنه كان سعيدا جدا بجلوسه بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انطلاق مسرح شباب العالم بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ.

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"التضامن" تكشف تفاصيل فيديو الأم التي تعذب طفلها

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن النيابة تجري حالياً التحقيق مع الأب والأم بطلة فيديو تعذيب الطفل "مروان"، البالغ من العمر خمس سنوات؛ لتحديد مصير الطفل.

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غادة والي تشكر النائب العام لسرعة استجابته للتحقيق في واقعة تعذيب أم لطفلها

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بسرعة استجابة النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وتوجيهه بالتحقيق في واقعة تعذيب أم لطفلها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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للمعلمين.. "التعليم" تدشن تطبيقًا إلكترونيًا لكشف العجز والزيادة في الحصص

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التطبيق الإلكتروني الخاص "الجدول المدرسي"، لتوضيح العجز والزيادة بالحصص الدراسية، وصرف بدلات المعلمين الإضافية.

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"تنشيط للسوق العقاري والاستثماري".. أديب عن منح الجنسية المصرية للأجانب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه مع منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، منوها أن هذا الأمر مطبق في عدد من الدول، حيث سيحدث ذلك تنشيط للسوق العقاري والاستثماري في مصر.

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أب يترك رضيعته داخل المستشفى ويفر هاربًا في بني سويف

ترك أب رضعيته، داخل مستشفى خاص، ببني سويف، ولاذ بالفرار، جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6650 إداري قسم بنى سويف بالواقعة.

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خبير أثري: تمثال "ميت رهينة" خاص بأمنحتب الثالث وليس رمسيس الثاني

قال علي أبودشيش، خبير الآثار المصرية، إن التمثال الذي اكتشفته وزارة الآثار منذ أيام بميت رهينة لا يخص الملك رمسيس الثاني؛ ولا يوجد دليل أو أي نص هيروغليفي يقول إن التمثال للملك رمسيس الثاني.

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ليبيا على صفيح ساخن ودعوة أوروبية مشتركة لوقف القتال

تحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع في ليبيا، ودعوات لوقف القتال والتوجه إلى طاولة المفاوضات، بعد إعلان خليفة حفتر بدء "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو طرابلس. ورئيس حكومة الوفاق يقلل من شأن هذا الإعلان ويعتبره "وهما".

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الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع تخزين الطائرات التركية بمصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الجمعة، أن سلاح الجو استهدف مواقع تخزين الطائرات التركية المسيرة بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة.

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المحكمة العليا الأمريكية تنظر جهود ترامب لإخفاء سجلاته الضريبية والمالية

قالت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة إنها ستنظر في طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخفاء سجلاته الضريبية والمالية عن الكونجرس والمدعى العام لمدينة نيويورك.

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لجنة لتصفية حزب "المؤتمر الوطني" بالسودان وقرار بحل النقابات

أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب "المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقا، والذي تم حله)، كما اصدر قرارا بحل المكاتب التنفيذية، ومجالس النقابات.

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ترامب يهنئ "صديقه" جونسون بالفوز في الانتخابات البريطانية

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بما أسماه "الفوز الكبير" في الانتخابات البريطانية.

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مسؤول بمكافحة الإرهاب بإدارة ترامب يغادر البيت الأبيض

غادر مسؤول بارز بمكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الأمن القومي، حسبما أفادت مصادر مطلعة الجمعة.

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واشنطن تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين للتورط في تمويل حزب الله

فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين هما جامع تحف فنية وشريك له بتهمة تحويل عشرات الملايين لحزب الله اللبناني الموالي لإيران عبر مخططات لغسيل الأموال.

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