شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهرام" تطلق الموتمر السنوى الـ3 للطاقة تحت رعاية رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق مؤسسة الأهرام النسخة الثالثة من مؤتمرها السنوى للطاقة، يومى 29 و30 ديسمبر الحالى، تحت عنوان "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ويناقش المؤتمر، الذى تنظمه جريدة "الأهرام المسائى"، العديد من القضايا والموضوعات التى تتعلق بفرص الاستثمار فى الطاقة باعتبارها أحد أهم خيارات المستقبل، ويستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال جلسات المؤتمر، تجربة وزارتى البترول والكهرباء فى تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية، بمشاركة شباب العاملين فى كل من وزارتى الكهرباء والبترول.
كما يناقش المؤتمر فى جلساته بمشاركة رؤساء شركات البترول والكهرباء العالمية فى مصر، سبل إدارة الاستثمار وكيف نجحت مصر فى مواجهة التحديات وصولا إلى أعلى معدلات الإنجاز، ويقدم المشاركون فى المؤتمر رؤية متكاملة حول المستقبل المستدام للطاقة فى مصر وأفريقيا.
ويبحث المؤتمر مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر، باعتباره نجما ساطعا فى تنمية مصر وازدهارها من خلال مناقشات موسعة حول اكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعى، والجديد فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودور الغاز المهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، كما يناقش الصناعات التحويلية باعتبارها قيمة مضافة للثروات البترولية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأهرام" تطلق الموتمر السنوى الـ3 للطاقة تحت رعاية رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.