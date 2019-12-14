شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء": زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية مرهونة بالدعوة لعقد مجلس وحضور البيطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، فقط من يملك حق الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الاتحاد، لبحث إقرار زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، إلى 900 جنيه بداية من يناير المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم الدعوة لعقد اجتماع حتى الآن.

وأوضح الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن لانعقاد اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية، يستلزم ذلك حضور أعضاء نقابة الأطباء البيطريين، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء لن تقبل حضور لجنة الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لاجتماعات الاتحاد، وهو المطلب الذى تشترطه نقابة الأطباء البيطريين لحضورها جلسات الاتحاد.

وأكد أن قرار الزيادة للمعاشات مرهون بالدعوة لعقد اجتماع مجلس، وتراجع نقابة الأطباء البيطريين عن قرارها بمقاطعة جلسات الاتحاد حتى حضور لجنة الحراسة القضائية على الصيادلة.

وكان الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أعلن إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد خلال شهر ديسمبر الحالى، وذلك لمناقشة تقرير الخبير الإكتوارى الخاص بزيادة قيمة معاشات نقابات "الأطباء، البيطريين، الصيادلة، الأسنان، من 800 إلى 900 جنيه فقط، بداية من يناير المقبل.