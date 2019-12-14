شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية، والذى تسبب فى مقتل شهيد تذكرة القطار محمد عيد وإصابة أخر، بحضور هيئة دفاع مشكلة من نقابة المحامين بقيادة حسن أمين نقيب محاميى جنوب القاهرة، ومن المحتمل حضور النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، بهذه الجلسة شخصياً.

وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالاً أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

Advertisements

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن استقلال المجنى عليهما محمد عيد عبد الحميد، وأحمد سمير، ليلة الثامن والعشرين من أكتوبر للعربة رقم 4 من القطار 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليل ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفى لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتى تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، فقفز المجنى عليه أحمد سمير وأصيب كدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته فقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة.

ذكرت النيابة العامة فى بيان لها، أن النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجنى عليه بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.