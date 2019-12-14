شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة للحفاظ على اللغة النوبية.. «تجميع من الكبار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحامل وكاميرا تليفون محمول، دشن عدد من فتيات قرى النوبة فى أسوان مبادرة تطوف جميع القرى لتجميع كلمات اللغة النوبية، خاصة المُعرَّضة للاندثار، من كبار السن ومشايخ القرى، للحفاظ عليها من الاندثار وترجمتها إلى عدة لغات.

وقالت حفصة أمبركاب، مؤسِّسة المبادرة، إن المبادرة تحمل اسم «كوما وايدى» باللغة النوبية، ومعناه «حواديت زمان»، وتستهدف إجراء لقاءات مصورة مع كبار السن باستخدام أبسط الإمكانيات المتاحة لدى هؤلاء الشباب لخدمة النوبة، وهى «موبايل» و«مايك» وحامل، وهى أدوات هؤلاء الفتيات لخدمة النوبة وتوثيق تراثهن والحفاظ عليه، موضحة أنه تم تصوير عدة لقاءات داخل قرية أمبركاب التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، وبعدها تبدأ جولات فى باقى القرى.

وأضافت: «اللغة النوبية جزء أصيل من تراثنا وهويتنا، ونحن متمسكون بها ونسعى للحفاظ عليها من الاندثار، وتعليمها لأبنائنا والأجانب وغير النوبيين، وأيضًا النوبيين، لتعريفهم ببعض المصطلحات النوبية القديمة التى بدأت تندثر، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة من خلال إجراء لقاءات مصورة مع الكبار، وإعداد أفلام وثائقية لتجميع أول قاموس نوبى يشمل الكلمات المصورة وترجمته إلى عدة لغات، أبرزها الإنجليزية والإسبانية».