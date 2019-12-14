شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد: عدد الموثقين محدود .. ومحامون: نعانى بشدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضم محافظة بورسعيد 3 مكاتب تصديق عامة واثنان متخصصان، مكتب لشرق بورفؤاد ومكتب للعرب والضواحى ومكتب للمناخ والزهور، إضافة لمكتب الميناء الخاص بتعاملات المستوردين ومكتب العقارات.

ويقول بكر حسن المحامى: «يوجد أمام مكتب شهر عقارى الزهور سماسرة يقومون بحجز أرقام للدور وبيعها لمن يرغب.

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ويقول السيد أحمد على، المحامى: «التعامل مع الشهر العقارى عذاب، ويجد المتعامل مع المرور عدة شبابيك لتقدير الرسوم ثم الدفع ثم التسجيل ثم الختم». متسائلا: «لماذا لا يتم التعامل من خلال موظف واحد؟».

ويقول عمر عبدالرحيم، المحامى: «مشوار الشهر العقارى عبء على كل محام ويحتاج تفرغا، وأصبح يؤثر على حضورنا فى المحاكم». ويقول ياسر عبدالحميد، من الأهالى: «مكتب الشهر العقارى الموجود فى الدور الأرضى بالمحكمة الوصول إليه صعب جدا والمكان شديد الزحام بالمواطنين وعدد الموثقين محدود، نحن ندفع رسوما كبيرة ونريد خدمة تساوى ما ندفع».

ويقول إبراهيم رشوان، تاجر: «حجم الرسوم التى يجمعها الشهر العقارى يوميا بالملايين وهو هيئة غنية لماذا لا ينعكس ذلك فى تطويره وميكنته؟! بحيث يكون الحضور للشهر العقارى مقصورا على التوقيع فقط ودفع الرسوم يكون إلكترونيا»!

ويقول موثق فى الشهر العقارى، طلب عدم ذكر اسمه: «عدد الموثقين فى تناقص، والتوثيق عملية قانونية يترتب عليها حقوق مالية بالملايين أو تصرف فى ملكيات بتوكيل؛ لذلك يجب التأكد تماما من صحة شخصية الوكيل والموكل». ويتابع: «الضغط علينا كبير جدا والعمل أغلبه دفترى ونتعرض يوميا لمشاكل ومشاجرات، ومطلب تطوير أساليب العمل وزيادة عدد الموثقين المؤهلين وتطوير المكاتب».