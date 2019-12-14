شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية: مشاجرات وزحام ومكاتب ضيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«على الرغم من أنه أكبر مكتب للشهر العقارى بالدقهلية إلا أنه مازال فى مكان سيئ ويغرق بالمياه فى الشتاء وحتى الآن لم تتم ميكنته».. بهذه الكلمات لخص أحمد السعيد المحامى مشكلة الشهر العقارى الرئيسى بالسكة القديمة بالمنصورة، ويقول: «نعانى الأمرين فى عمل توكيل أو تسجيل عقد أو توثيق أى ورقة بسبب الزحام المستمر داخل المكتب، فالمكان سيئ للغاية وتطوله الرطوبة فى كل أركانه والموظفين متراصين فى المكاتب بينما يتدافع المواطنون عليهم».

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ويؤكد السيد سويلم عبدالهادى أحد المترددين على المكتب: «المكتب بيخدم مدينة المنصورة بالكامل ويتردد عليه يوميا مئات المواطنين وعدد الموظفين لا يكفى مما يدفعنا للانتظار بالساعات فى مكان لا آدمى». ويقول أحد موظفى مكتب المنصورة رفض ذكر اسمه: «المكان هنا متهالك ومعرض للسقوط فى أى وقت كما مدخله منخفض عن الشارع وفى الأمطار يغرق المدخل ويضطر الموظفون والمواطنون لعمل مدقات من الطوب للدخول للمكتب كما أن شبكة الصرف الصحى متهالكة لقدم المبنى وكل فترة يغرق المدخل بالصرف الصحى».

واشتكى من سوء معاملة الجمهور معهم قائلا: «المواطن بيلاقى المكان سيئ وفيه نقص فى الموظفين وكل يوم تحدث مشكلة ومشاجرات معنا ونتعرض لشتائم بالأم والأب بسبب بطء العمل وتراكم الشغل علينا فالعدد الموجود لا يتناسب مع حجم العمل الموكلين به». وفى أجا تسود حالة من الغضب بين المواطنين المترددين على مكتب الشهر العقارى حيث يوجد فى شقة ضيقة وقديمة لا تتناسب مع حجم المترددين عليه. ويشكو المواطنون من بطء العمل ونقص الموظفين، بالإضافة لسوء معاملتهم إلى جانب ضيق المكان وانتظار العشرات من المواطنين (رجالا ونساءً) لعدة ساعات حتى يتم إنهاء أوراقهم. ويقول سمير مصطفى أحد المترددين: «المكان ضيق جدا لا يتناسب مع عدد المترددين عليه، بالإضافة لقلة عدد أجهزة الكمبيوتر ما يزيد من معاناتنا فى استخراج أو توثيق أى أوراق بسبب الزحام وبطء العمل».

ويضيف منير عبدالسيد أحد المترددين على الشهر العقارى بأجا: «هناك العديد من المشاكل نواجهها فى التعامل داخل المكتب منها عدم وجود مقاعد أو صالة انتظار تليق بالمواطنين فالمكتب عبارة عن شقة قديمة جدا لا تسع إلا 5 أفراد لذلك يجلس الموظفون داخل الشقة ويتم غلق الباب ويكون التعامل مع الجمهور من خلال الشبابيك لذلك لا تستوعب الأعداد الكبيرة التى تتردد لإنهاء مصالحهم». وعلى الصعيد القانونى اشتكى عدد كبير من المواطنين والمحامين من رفض موظفى الشهر العقارى بعدد كبير من مكاتب الدقهلية توثيق بعض الشهادات مثل التصالح والتنازل فى القضايا مع رفضهم التعامل إلا مع المواطنين المقيمين فى دائرة الشهر العقارى «مطالبين بضرورة ميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى وربطها على شبكة واحدة بحيث يستطيع المواطن التعامل مع أى مكتب».