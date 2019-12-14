شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية: غياب دائم للموظفين وطلب إحاطة بلا جدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«زحام وعذاب وغياب للموظفين» شعار الخدمة فى كل مكاتب الشهر العقارى بالإسماعيلية بداية من الرئيسى بمجمع المحاكم، انتهاء بجميع الفروع فى مدن الإسماعيلية.

ويؤكد المواطنون أنهم طالبوا أكثر من مرة بتدخل وزير العدل لدعم مكاتب الشهر العقارى سواء بالتجهيزات الفنية وأجهزة الحاسب أو بالموظفين دون جدوى.

Advertisements

ويقول محمد عبدالمنعم، محام، إن الزحام الرهيب فى مكتب الشهر العقارى يمتد لكل المكاتب فى الإسماعيلية ولا يمكن تحمل البقاء أكثر من دقائق فى الزحام بل إن البعض يصاب بالاختناق.

ويؤيد النائب أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، مطالب النواب بضم مكاتب الشهرالعقارى لمصلحة أو هيئة خاصة تابعة لوزارة المالية وتوفير الدعم اللازم لها من التجهيزات الفنية والبشرية ضمانا لتقديم الخدمة بشكل آدمى للمواطنين.

ويكشف عمارة أنه تقدم بطلب إحاطة عن الزحام الكبير فى مكاتب الشهر العقارى فى المحافظة دون جدوى مؤكدا تضامنه الكامل مع رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال فى استجواب الحكومة عن الشهر العقارى مؤكدا انه تحول إلى مكان لتصدير غضب الناس؟ وتطالب منى يوسف، مديرة سابقة بالشهر العقارى بميزانية كبيرة لتوفير كوادر بشرية للعمل وتطالب بتدخل حكومى لحل الأزمة الزحام.