شكرا لقرائتكم خبر عن كفرالشيخ: تعنت من الموظفين تجاه المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتعرض المئات من المواطنين المترددين على مكتب الشهر العقارى بمدينة كفرالشيخ لمعاناة شديدة حيث يعمل الشهر العقارى من خلال شقتين ضيقتين بالطابق الأرضى بإحدى عمارات الأوقاف، ويفترش المترددون الرصيف انتظارا لدورهم، وعليهم الحضور منذ الفجر لقضاء الخدمة الراغبين فيها من خلال حجز دورهم، ورغم ذلك يعود الكثيرون لمنازلهم دون عمل ما يريدون بسبب الزحام، والبطء الشديد وسوء المعاملة وسط فوضى وصراخ وصخب وأصوات مزعجة، لافتا إلى تعنت الموظفين تجاه المواطنين، ولا تقدير لكبار السن.

ويقول سامى عوض، من أبناء مدينة كفرالشيخ، إن المعاناه تكون أشد فى فصل الصيف بسبب هذا الزحام وارتفاع درجة الحرارة إضافة للمشاحنات والمشاجرات بين المترددين.

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ويقول حسن فؤاد، من الأهالى ذهبت 3 أيام للشهر العقارى لتسجيل عقد شراء منزلى ولم أتمكن بسبب الزحام الشديد.

ويضيف أشرف صحصاح، عضو مجلس محلى محافظه سابق أن المواطنين يعانون أشد المعاناة لتوثيق مستنداتهم أو الحصول على مستندات ملكية، مطالبا بتخصيص مكان لائق يستوعب تلك الخدمة وآدمية المواطنين.

ويطالب إبراهيم زغلول، عضو مجلس محلى سابق بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بدعم مكاتب الشهر العقارى بالموظفين وموافقة التنظيم والإدارة على ذلك، خاصة بالشهر العقارى بدسوق حيث يوجد عجز شديد جدا فى الموظفين رغم وجود زياده فى المحليات بالموظفين غير المكلفين بأى أعمال.