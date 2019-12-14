شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: خدمات متدنية.. وروتين «عقيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتكرر الغضب بين المواطنين المترددين على الشهر العقارى بالشرقية، وخاصة كبار السن الذين لا يقوون على الوقوف لساعات فى الطابور وتعطيل مصالحهم، فضلا عن كثرة التنقلات ما بين موظف وآخر للحصول على التوقيعات والأختام لإنهاء تلك الخدمة.

ويقول محمد صالح، أحد المترددين أن ما يحدث فى مكاتب توثيق الشهر العقارى أمر لا يحتمل، نظرا للزحام الشديد وقضاء ساعات للحصول على خدمة حكومية، لافتا إلى أنه توجه لتحرير توكيل خاص لنجله، وظل يتنقل ما بين موظف وآخر للحصول على التوقيع والختم، ناهيك عن طول الانتظار أمام الخزينة لدفع الرسوم بسبب الزحام الذى تشهده المكاتب الأمر الذى يهدر آدمية المواطنين المترددين عليها.

Advertisements

ويشير السيد حسن، من أهالى المحافظة، إلى وجود معاناة كبيرة من أجل الحصول على الخدمة من مكاتب توثيق الشهر العقارى، بسبب الروتين الحكومى الذى وصفه بالعقيم، الأمر الذى يحدث نوعا من الفوضى والزحام الشديد أمام المكاتب، ما يترك أثرا سلبيا فى وجدان متلقى الخدمة.

ويقول أحد موظفى الشهر العقارى بفاقوس، إنهم يعانون من عجز فى الموظفين، وتدنى مستوى المكاتب الإدارية التى لا تليق بمؤدى الخدمة، ناهيك عن عدم وجود مكان يليق باستراحة المواطنين، الأمر الذى يجعلهم يتزاحمون أمام المكاتب، فى ظل ضغط العمل خاصة أنهم يعملون طوال اليوم، بالإضافة إلى العمل يوم السبت الذى يعد يوم إجازة للمصالح الحكومية رغم تدنى الأجور.

ونوه بأن الخط الذى يكتبه الموظفون غير واضح، ويتذمرون عند طلب تغييره، حيث إن كثيرا من الأوراق ممتلكات أشخاص وسوء الخط قد يضيع حقهم.

وأضاف موظف آخر بالشهر العقارى، أنه يواجه معاناة كبيرة يوميا بسبب تزاحم المواطنين على المكاتب، فى ظل عجز الموظفين فكل موظف يتحمل عبء وظيفى لثلاثة موظفين، مطالبا بأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباك الواحد للتيسير على المواطنين وحفاظا على المال العام.