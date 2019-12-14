شكرا لقرائتكم خبر عن السويس: مسؤولون يُرجعون المشاكل إلى نقص أعداد الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشكو المواطنون بمحافظة السويس من الزحام الشديد أمام مكاتب الشهر العقارى لتوثيق المحررات الرسمية الخاصة بالسيارات والعقارات والأراضى، خاصة مكتب الأربعين بمنطقة الإيمان، الخاص بتسجيل محررات المرور الخاصة بالمركبات.

ويقول محمد صابر، من القاهرة، إنه حضر إلى السويس من أجل إنهاء عمل توكيل لمشترى سيارته من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ولم يتمكن من إنهائه بسبب التكدس وقلة عدد الموظفين، ما اضطره للتغيب عن العمل بسبب ضياع الوقت دون إنجاز شىء.

وأرجعت مصادر مسؤولة بالشهر العقارى سبب الزحام إلى نقص أعداد الموظفين وقلتهم فى المكاتب، ما يضطر بعض المديرين للقيام بأعمال الموظفين للقضاء على التكدس. وتلاحظ عدم وجود أى زحام فى مكاتب أخرى مع وقت الظهيرة، مثل مكتب توثيق العقود المطور بالسويس، الذى يسير العمل فيه بشكل منتظم، وحصل مؤخراً على المركز الأول لجائزة التميز الحكومى. فيما تبلغ مكاتب الشهر العقارى بالسويس نحو ٩ مكاتب مقسمة على المحافظة.