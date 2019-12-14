شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبى للطقس واستمرار الطوارئ فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حالة الطقس فى المحافظات، الجمعة، تحسنًا نسبيًا، وعادت الحركة إلى طبيعتها فى عدد من المحافظات، وتم فتح الموانئ البحرية، واستمر رفع حالة الطوارئ لمواجهة أى تقلبات طارئة، فيما توقع لواء جوى هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وقال «طاحون»، فى بيان: «تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، لتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة، وتكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد، غدًا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط، وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية، وسيصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات على شمال البلاد، ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من بعد غد، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، غدًا، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة، كما تنشط الرياح، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة، على أن تعود معدلاتها بعد غد، وتهدأ الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار. وتتراوح درجات الحرارة، غدًا، فى القاهرة والوجه البحرى بين 16 و17، والسواحل الشمالية بين 17 و18، وشمال الصعيد بين 17 و18، وجنوب الصعيد بين 22 و23 وجنوب سيناء بين 22 و23».

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح، اليوم، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية، وأن يكون الطقس معتدلًا شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ويصاحبها سقوط الأمطار غربًا، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة إلى مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون كالتالى: القاهرة «12- 19»، الإسكندرية «12- 19»، قنا «11- 22»، الأقصر «10- 22»، أسوان «11- 22».

وفى القليوبية، شهدت المحافظة تحسنًا نسبيًا فى درجات الحرارة، ولم تشهد سقوط أمطار، فيما استمرت حالة الطوارئ التى أعلنها المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، لمواجهة أى طوارئ. وقال المحافظ إنه أمر برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وجميع مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار والتحرك الفورى لحل أى أزمات قد تطرأ. وأشار المحافظ إلى أنه وجّه بالدفع بمُعَدّات وسيارات شفط المياه للشوارع والطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق لتحقيق السيولة للحركة المرورية، ووجّه المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإزالة السريعة لأى آثار للأمطار من الشوارع والاهتمام بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق.

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وفى سوهاج، أعلن المحافظ، اللواء طارق الفقى، رفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف أنحاء المحافظة إلى الحالة «القصوى»، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لحالة عدم استقرار الطقس خلال الفترة المقبلة. وقال المحافظ إنه وجّه بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مُكلِّفًا مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، وبخاصة على الطرق السريعة.

وفى الأقصر، انطلقت فى سماء المدينة 20 رحلة بالون طائر، على متنها 400 سائح وسائحة، من جنسيات مختلفة، وقال محمود بدوى، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن الإقبال على الرحلات عاد بقوة بسبب استقرار حالة الطقس باعتبارها من أهم البرامج السياحية التى يقبل عليها السياح الوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التى حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة.

وأعلن المركز الإعلامى لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بجنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالميناء.

وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بالمحافظات الثلاث السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية، وتتم المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وفى الشرقية، شهد عدد من قرى ومدن المحافظة حالة من عدم الاستقرار والانخفاض فى درجات الحرارة، صاحبتها رياح مُحمَّلة بالأتربة، وأمر المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية، بالتنسيق مع شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والجهات المعنية، بالمرور على غرف صرف الأمطار، كل فى نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها. وأكد المحافظ أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وفى كفر الشيخ، قال اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظه، إنه تم إغلاق ميناء الصيد بالبرلس، لليوم الثانى على التوالى، لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الصيادين وممتلكاتهم. وأضاف أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن استمرار حالة الطوارئ تحسبًا لهطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بكسح مخلفات مياه الأمطار أولًا بأول، ومحاسبة كل مُقصِّر فى عمله، كما أعلن تشكيل غرفة عمليات بديوان المحافظة وغرف فرعية بالوحدات المحلية والمرافق الخدمية والتنسيق فيما بينها للتعامل مع أى أحداث طارئة.

وفى البحيرة، أكد صيادون من العاملين بالبحر المتوسط توقف حركة الصيد من ميناء الصيد بقرية المعدية فى مركز إدكو وبوغاز رشيد فى مركز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية، بالرغم من عدم سقوط أمطار أمس. وترأس المحافظ، اللواء هشام آمنة، غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة للحد من آثار موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة، وقام بجولة فى مدينة دمنهور للإشراف على نزح مياه الأمطار.