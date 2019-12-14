شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» فى جولة بوحدة قرية شها للتدريب المهنى فى الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعدما اعتبرت وزارة القوى العاملة أن 2019 هو عام التدريب، خاصة فى ظل تطوير وتجديد 4 وحدات، بدأ التدريب بها فى قرى ومحافظات سوهاج والفيوم والوادى الجديد والدقهلية، ثم تجديد وتطوير 4 أخرى، نهاية نوفمبر الماضى، بدأت تطوير وتجديد المتبقى لتجوب باقى قرى ونجوع محافظات الجمهورية وتصل للشباب فى محال إقاماتهم للتدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية لتساعد بعضهم فى مقتبل حياتهم.

وكانت الوحدات قد أصابها الإهمال منذ 27 سنة حتى ترهلت، قبل أن يتم تطويرها وتحديثها من خلال الموارد الذاتية للوزارة، وبتمويل من صندوق التدريب والتأهيل وعدم تحميل موازنة الدولة أى أعباء.

وانتقلت «المصرى اليوم» إلى أحد مواقع العمل بقرية شها فى الدقهلية، لتلتقى المتدربين والمدربين، مستطلعة آراءهم فيما تقدمه الدولة للشباب.

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أحمد القللى، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، قال إن هناك 13 وحدة قرر الوزير تطويرها، فى ورشة الوزارة بأيدى أبنائها من الفنيين، وكانت وحدات متهالكة ومركونة وتعمل آلاتها بنظام قديم، وبدأنا بالتطوير وإعادة التأهيل بالجهود الذاتية.

ويضيف أنه تم إعداد 13 سيارة فى 4 محافظات، على أن يتم التعميم تباعا، مؤكدا وجود وحدات متنقلة يمكن نقلها للقرى المختلفة فيستفيد منها أكثر من قرية من النجوع البعيدة، والتى يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، وتأتى تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع أنه يتم تدريب 15 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وتدريب ١٥ متدرباً على مهنة السباكة لمدة أسبوعين، وكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة.

ولفت إلى أن السيدات يتعلمن التريكو بجانب التفصيل والحياكة، وقريبا سيكون هناك دورات تدريبية للمهن المطلوبة حالياً، وهى صيانة المحمول والدش.