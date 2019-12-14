شكرا لقرائتكم خبر عن «المرشدون السياحيون» بالبحر الأحمر يهددون: إيقاف العمل بدءًا من 23 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتدت الخلافات بين أعضاء نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، وغرفة شركات السياحة، بسبب تجاهل مسؤولى الغرفة لتطبيق القرار الوزارى الخاص برفع أجرة يومية المرشد لـ700 جنيه.

وطالب أعضاء النقابة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالتدخل وإلزام مسؤولى شركات السياحة برفع أجرهم اليومى لـ700 جنيه عن العمل لمدة 8 ساعات يوميًا، بعد التحسن فى أعداد السائحين.

Advertisements

ووجهت النقابة الدعوة للمرشدين بمختلف المحافظات لوقف العمل بداية من 23 ديسمبر الجارى، وعدم مرافقة أى رحلات سياحية، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إنه يتلقى يوميا شكاوى من عدم التزام شركات السياحة بسداد يومية المرشد المتفق عليها 700 جنيه يوميًا، وتتمسك الشركات بـ100 جنيه فقط، منها 5% ضرائب يتم خصمها.

وأضاف أن ملف أجر المرشد السياحى من أهم الملفات التى تسعى النقابة لحلها، وهناك غضب عام بين المرشدين السياحيين بسبب عدم تنفيذ القرار الوزارى الخاص بالأجر اليومى للمرشد السياحى. وأوضح أن انخفاض قيمة أجر المرشد السياحى يجعله يضطر لأن يبحث عن زيادة دخله عن طريق أنشطة غير لائقة بالمهنة، وهو ما يؤثر سلبًا على المهنة، مشيرا إلى أن المرشد السياحى يتقاضى أجره اليومى من قيمة الرحلة السياحية التى يدفعها السائح للشركة.