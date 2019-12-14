بالفيديو.. عمرو أديب يبكي على الهواء لوفاة مخرج البرنامج: بشتغل معاه من 20 سنة

انهار الإعلامى عمرو أديب بالبكاء، على الهواء خلال تقديمه حلقة الجمعة، من برنامج الحكاية المذاع على فضائية mbc مصر، وذلك بسبب وفاة مخرج البرنامج شريف السقا.

وقال أديب: «معلش مقدرتش أمسك دموعى المخرج شريف السقا صوته دائما كان في وداني وهو بيوجهنى طول الحلقة، وهو من المخلصين في عمله».

ونعى أديب، المخرج وكتب على صورة للمخرج الراحل وضعها على الشاشة في بداية الحلقة، لمدة دقائق: «هذه الحلقة مهداة إلى روح مخرج البرنامج شريف السقا».

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ودعا أديب إلى الالتفات إلى خطورة وارتفاع معدل الحوادث في مصر.

وشريف السقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات «أوربت» السابق، وشغل منصبا قياديا في قناة ONE.

وتولى شريف السقا فترة طويلة إخراج برنامج «القاهرة اليوم» على شاشة «أوربت»، وعمل مخرجًا لبرنامج «القاهرة اليوم» على شاشة قناة «أوربت لسنوات طويلة، والذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقل مع أديب إلى برنامج «كل يوم».