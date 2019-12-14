أخبار × 24 ساعة.. التعليم: كل مديرية تحدد موعد انطلاق امتحانات صفوف النقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ التعليم: كل مديرية تحدد موعد انطلاق امتحان الترم الأول لصفوف النقل كهرباء البحيرة: رضا المشتركين عن "الفواتير" جعلت نسب التحصيل 100% Advertisements "الفرنسية للتنمية" تمول تطوير ترام الرمل فى الإسكندرية بـ 100 مليون يورو البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة 9 وعود للأطباء فى التكليف الجديد.. أبرزها زيادة 25% بالأعداد فى التخصصات فريق أطفال بلامأوى بالفيوم ينجح فى إنقاذ 3 أطفال وينقلهم لأسرهم افتتاح 5 مساجد بأسيوط خلال أيام ضمن خطة الأوقاف.. اعرف التفاصيل

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