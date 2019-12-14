شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
يشار إلى أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطوارئ والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام، وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أى حالة مرضية فى الحال.
جدير بالذكر أن كل عيادة مجهزة بوحدة رعاية مركزة للحالات الحرجة لتقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة، كما أنه تم التنسيق لإخلاء الحالات بعد إسعافها إلى مستشفيات ذات الخدمة الثلاثية مثل مستشفى شرم الشيخ الدولى.
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