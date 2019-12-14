الرى: إزالة 73 ألفا و683 مخالفة على المصارف الزراعية منذ يناير 2015

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وأوضح تقرير لهيئة الصرف أنه تم تنفيذ 371 إزالة تعد منذ أول ديسمبر، منها 157 إزالة بمحافظة الشرقية، و46 إزالة فى الدقهلية، بالإضافة لتنفيذ 83 إزالة فى نطاق القناة وسيناء بزمام محافظات بورسعيد بعدد 50 إزالة – الإسماعيلية بعدد 33 إزالة، و16 إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا، وفى المنوفية 15 إزالة، وحالة بكفر الشيخ، إلى جانب تنفيذ 30 إزالة بإقليم مصر الوسطى، حيث تمت إزالة 30 مخالفة فى المنيا. كما تم تنفيذ 39 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط بعدد 26 إزالة – سوهاج بعدد 13 إزالة.
جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور، أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
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