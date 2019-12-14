- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الجويه تقدم خدماتها للشركة الكورية Asiana والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران للخدمات الجويه عن تقديم خدماتها للشركة الكوريه Asiana حيث اجتازت الشركة الوطنية تفتيشات واشتراطات الشركة الكورية، والتي تعد من أكثر الشركات التى تطبق شروط الجودة وسلامة الغذاء .
كما احتفلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بوصول أول رحلة لشركة Asiana إحدي كبري شركات الطيران الكورية وعضو تحالف ستار العالمي إلى مطار القاهره الدولي، وعلى متنها 300 راكب .
واستقبل فريق من التسويق بشركة الخدمات الأرضية والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية الركاب بمبني الركاب رقم 3، ووزع عليهم هدايا تذكارية احتفالا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.
unnamed (3)
unnamed (4)
unnamed (5)
unnamed (6)
unnamed (7)
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران للخدمات الجويه تقدم خدماتها للشركة الكورية Asiana لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.