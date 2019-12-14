شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم برنامجاً سياحياً لوفد مقاطعة هونان الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت محافظة الجيزة برنامجاً سياحياً لوفد مقاطعة هونان الصينية والذى ترأسة كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و "شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى بمصر والوفد الصينى المرافق له لزيارة عدد من المزارات السياحية بدأت بزيارة المنطقة الاثرية باهرامات الجيزة . ورافق الوفد الصينى خلاله جولته السياحية ممثلى الادارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة ومدير منطقة اثار الهرم وادارة العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة . وأشاد الوفد الصينى بحفاوة الاستقبال وبروعه وجمال الاثار المصرية وعبر الوفد عن انبهارهم وسعادتهم لتواجدهم فى مصر بلد الحضارة والثقافة والتاريخ ورغبتهم فى العودة مرة أخرى لزيارة مناطق الصوت والضوء والاهرامات مؤكدين على تنظيم رحلات وبرامج سياحية مجدداً لزيارة مصر والترويج للمزارات السياحية المصرية . Advertisements يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد استقبل امس كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و "شي يوه وين" المستشار الثقافى الصينى بمصر والوفد الصينى المرافق له وذلك فى إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل وبحث سبل التعاون فى عدد من المجالات .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنظم برنامجاً سياحياً لوفد مقاطعة هونان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.