شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 14/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط اﻟﺮﻳﺎح ﻋﻠى ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ. حالة الطقس اليوم فى مصر حالة الطقس اليوم فى مصر ﻛﻤﺎ يتوقع الخبراء أن ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺗﺆدى إﻟى اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻄﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻏﺮبا. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة. الطقس فى الأردن الطقس فى الأردن نهاراً تميل درجات الحرارة الى الارتفاع قليلاً، مع بقائها دون معدلاتها العامة بقليل. ويكون الطقس بارداً ومستقراً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. Advertisements وفي خليج العقبة: - الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية. ليلاً تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة. ويكون الطقس بارداً بوجه عام في أغلب المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية. وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة. الطقس فى فلسطين الطقس فى فلسطين لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويبقى الجو بارداً وغائماً جزئياً نهاراً مع جو مستقر ، مع فرصة ضعيفة لزخات محلية في شمال البلاد. الرياح تكون جنوبية الى جنوبية غربية.

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