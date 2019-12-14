شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يبحثان مواجهة الخصومات الثأرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف لمناقشة خطة المديرية لتطوير المساجد والتوسع فى تنفيذ خطة وزارة الاوقاف فى القوافل الدعوية واستكمال حملة " أسيوط بلا ثأر " لانهاء الخصومات الثأرية والتوعية بنشر الفكر الوسطى ورسالة الاسلام السمحة.

واستعرض المحافظ مع وكيل الوزارة فعاليات حملة " محمد رسول الانسانية " والتى اطلقتها وزارة الاوقاف عبر المنابر الرسمية بالمساجد وموقع الوزارة وصفحتها بـ"فيس بوك" وجروبات الدعاة ومجموعات الإعلام للترويج والفضائيات والصحف لتكوين توجه عام نحو "أخلاق وقيم كريمة إنسانية رحيمة " فضلا عن فعاليات حملة " أسيوط بلا ثأر " لانهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وحقن الدماء.



وشدد اللواء عصام سعد – خلال اللقاء – على ضرورة حث ائمة المساجد على نشر رسالة الاسلام الوسطية وتجديد الخطاب الدينى ونشر الوعى بالشأن العام والحفاظ على مقدسات الوطن ومشروعات التنمية والبعد عن المغالاة والتطرف معلنا دعمه الكامل لجهود لجان المصالحات العرفية ومديرية الاوقاف بالتعاون مع الاجهزة الامنية فى حقن الدماء وانهاء الخصومات الثأرية بالتصالح من خلال عقد جلسات صلح عرفية يحضرها جميع القيادات التنفيذية والشعبية.

كما سلم وكيل وزارة الاوقاف خطاب تهنئة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً لاسيوط .

Advertisements