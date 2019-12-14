شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد أعمدة الإنارة بشارع محمود سامى بالعمرانية ورفع القمامة بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر
كما تم رفع تجمعات القمامة من مناطق المزرعة والصرف الصحى ومزلقان لعبه ومحيط مجمع المدارس والبوسطة والسنترال وحرم الدائرى وميدان محمد مبروك ومزلقان القيراطين وطريق الجلاتمة وقرى الزاوية وشنبارى والكوم الاحمر بمركز ومدينة اوسيم .
كما واصل حى العمرانية مجهوداته فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث تم البدء فى احلال وتجديد أعمدة الانارة بشارع محمود سامى إضافه الى البدء فى دهان الاسوار وتقليم الاشجار .
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