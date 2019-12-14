ريهام سعيد خلال زيارتها للسعودية: "بدل ما تنتحر أرمي نفسك في حضن ربنا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، فيديو لها من مطار القاهرة، أثناء توجهها لأداء العمرة.

وقالت "سعيد"، عبر فيديو بثته على صفحتها: "كل واحد حر، بس مبحبش الناس اللي بتتصور عند الكعبة أثناء أداء العمرة".

ووجهت رسالة لجمهورها: "هدعيلكم كلكم، هادعي لمصر وكل المصريين وحبايبنا.. قد أيه حاجة حلوة".

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وخاطبت سعيد مرتكبي حوادث الانتحار، قائلة: "كل شوية فلان انتحر، وفلانة انتحرت، وتظهر فتوى تقول إنهم ليسوا كفرة طبعًا ربنا أعلم، لكن بدل ما ترمي نفسك، لازم تفهم إن كلنا عندنا مشاكل رهيبة نتيجة الاكتئاب وضعف الإيمان، وفي الغرب الانتحار كتير، لإن مفيش إيمان، ومفروض ترمي نفسك في حضن ربنا، ده بيبقى لطيف ومريح".

وقالت إنها كانت مريضة خلال الثلاثة أيام الماضية، ولكنها أصرت على السفر، مضيفة: "ربنا بس اللي بيرزق، بدل ما تطلع برج القاهرة، أطلع السعودية أو مسجد كل مشاكلك هتتحل لأن ربنا كبير أوي".