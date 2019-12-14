فيديو مشاركة الرئيس السيسي في منتدى السلام والتنمية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات منتدى السلام والتنمية في أسوان.

وقال الرئيس السيسي -خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا" المنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي أمس الخميس- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.

وعقد المنتدى على مدار يومي 11 و12 من ديسمبر الجاري، في مدينة أسوان.