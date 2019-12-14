مصر | في واقعة"تعذيب مروان".. قانوني: الأم استخدمت الطفل لتصفية خلافات زوجية ودمرته نفسيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في واقعة"تعذيب مروان".. قانوني: الأم استخدمت الطفل لتصفية خلافات زوجية ودمرته نفسيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عمر عبد السلام المحامي بالنقض، في واقعة تعذيب الطفل "مروان" على يد والدته داخل شقتهم بالطالبية، إن من حق الأم أن تعاقب نجلها على أي فعل سوء وهذا يحدث مع كافة الأطفال، ولكن في هذه الحالة إذا وصل الوضع لضرب الطفل بمنتهي القسوة نتج عنه إصابات، وأثبت ذلك من خلال الكشف الطبي عليه، فيجب إتخاذ إجراء لعدم تعرضها إليه مرة ثانية في المرات المقبلة.

وأضاف عبد السلام لـ"الخليج 365"، أن الأم استخدمت طفلها "مروان" كأداة في تصفية خلافات زوجية بينها وبين زوجها "عادل"، مما جعلته أن يدمر نفسيًا، مشيرًا أن إذا ثبتت التحقيقات أن الأم غير مستحقة لتربية طفلها، فيتم نقل حضانة الطفل "مروان" لوالده.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة تعذيب الطفل "مروان" صاحب ال 5 أعوام على يد والدته وتدعى "تهاني" بداخل شقة بالطالبية، بالكشف الطبي علي الطفل، لبيان الإصابات التي لحقت بالطفل من عدمه، إثر تعذيبه على يديها، لكتابة تقرير واف عن ظروف الواقعة وملابساته.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع والده "الطفل مروان"، إثر تعذيبه على يديها بمنطقة الطالبية بالجيزة، فيما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الطفل ووالده.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن الأم وتدعى "تهاني" قامت بتعذيب طفلها، للانتقام من والده الذي تركها وتزوج من سيدة أخري، فيما تعدت عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة زهقت منه ومن تربيته، حتى يأتي والده ويأخذه ليتكفل بتربيته

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نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعى " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وكان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة