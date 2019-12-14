شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أسرة "القلب الفرحان" لذوي القدرات الخاصة التابعة لإيبارشية المنصورة، ظهر اليوم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ‏ضم اللقاء 55 مخدومًا و 44 من الخدام والخادمات، وحضر اللقاء الأنبا داود أسقف الإيبارشية ‏والذي قدم الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بهذه الخدمة. Advertisements وعبر قداسة البابا تواضروس عن استمتاعه بالفقرات التي قدمها المخدومون والتي أظهرت بعض مهاراتهم الفنية والألحان والترانيم بالإضافة إلى المشغولات اليدوية، وفي نهاية اللقاء قدم قداسة البابا الهدايا التذكارية للجميع.

البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (1)



البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (2)



البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (3)



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلتقى أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.