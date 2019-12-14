شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 16 محافظة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً رسمياً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 2 طن و377 كجم فى 16 محافظة.

وقال وزارة الزراعة اليوم الجمعة، فى بيان لها أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد" حيث تم تحرير 162 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.