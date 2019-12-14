شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا مع وفد من الآباء الكهنة وزوجاتهم، أمس فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويأتى اللقاء فى نهاية الزيارة التى يقوم بها المطران لمصر، حيث زار عددًا من الأديرة بالصعيد وكنائس مصر القديمة بالقاهرة.