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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والاشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر
كما تفقد المحافظ جراج هيئة النظافة والتجميل بشارع السودان للوقوف على المعدات الموجوده وخطط توزيع العمل خلال يوم الجمعة.
رافق المحافظ خلال جولته الاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والاشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية (1)
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والاشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية (2)
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والاشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية (3)
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والاشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية (4)
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