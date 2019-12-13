شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«المصيلحى» يناقشان تنفيذ «الصوامع الحقلية» و«مخازن الغلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق له، لمناقشة موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربى أن الاجتماع جاء فى إطار السياسة التى تنتهجها للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلى والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجالات تصنيع الصوامع الحقلية ومخازن الغلال، سواء فى مصر أو خارجها لصالح الدول الإفريقية، إلى جانب رفع كفاءة الصوامع الموجودة حاليًا.