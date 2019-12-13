شكرا لقرائتكم خبر عن عضو رئاسي «النور» يلتقي أمناء شياخات العامرية وبرج العرب لبحث المعوقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد سعد، أمين حزب النور بدائرة العامرية وبرج العرب في الإسكندرية، عبدالله بدران، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وأمين محافظة الإسكندرية ومكتب الأمانة بكامل هيئته في زيارة تفقدية لسير العمل بالدائرة مساء الجمعة.

ورحب أمين الدائرة بمكتب الأمانة متمثلاً في عبدالله بدران عضو المجلس الرئاسي وأمين المحافظة ووكيلي الأمانة والسكرتارية وأمانة العضوية وأمانة الصندوق وأمين لجنة الشباب.

بدوره وجه «بدران» كلمته لهيئة مكتب الدائرة وأمناء الشياخات، أثنى فيها على التقرير الملخص الذي قُدم له من الدائرة وناقش عدداً من النقاط التفصيلية مع أمناء الشياخات للتعرف على أغلب المشكلات التي تواجه الهيكل الإداري لكل شياخة على حدة.

وشهد اللقاء نقاشاً بناء بين مقرري اللجان على مستوى المحافظة مع مقرري لجان الشياخات.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر لدائرة العامرية وبرج العرب على الأدوار المجتمعية التي تقوم بها لخدمة المواطنين في نطاقها الجغرافي.