شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على إنشاء 3 مدارس بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيض 3 قطع أراض لإنشاء مدارس بمراكز كفر الدوار وكوم حمادة وأبوالمطامير.

وأوضح «آمنة» أن الوزير وافق على تخصيص قطعة أرض بقرية محجوب بمركز كفر الدوار، وقطعة أخرى لتوسعة مدرسة الشهيد أحمد حمد بقرية النقيدى في مركز كوم حمادة، وقطعة ثالثة لإنشاء مدرسة حامد هيبوب بقرية علوية في مركز أبوالمطامير، وذلك بعد المعاينات اللازمة من اللجنة المشكلة بقرار المحافظ بالاشتراك مع مديرية الزراعة بالبحيرة.

وأوضح «المحافظ» أن تلك المشروعات هي من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة، مع تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الأراضي الزراعية الواقعة بين المواقع محل الطلب والكتلة السكنية دون أي تعديات.