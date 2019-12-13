شكرا لقرائتكم خبر عن مزرعة وادي «القويح».. زراعات وفاكهة «أورجانيك» لأهالي البحر الأحمر بتخفيض 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت محافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية نقلة كبيرة في القطاع الزراعي بتنفيذ مشروع من أهم المشروعات الزراعية بالمحافظة والبدء في جني الزراعات وهو مزرعة وادي القويح بمدينة القصير والتي تروى بمياه 3 من الآبار العميقة التي تعمل بالطاقة الشمسية حي 3 ويتم تخزين المياه بعدة أحواض.

وتبلغ مساحة المزرعة 125 فدانا منها 15 فدانا مكشوفا لزراعة الخضروات و70 فدانا للفاكهة وعدد 40 صوبة على مساحة 5 أفدنة و2500 نخلة على مساحة 30 فدانا ومخطط لها التوسع لـ1000 فدان بهدف خدمة أهالي المناطق النائية بالقصير، وتشمل صوبا زراعية، وزراعات مكشوفة، وأشجارا مثمرة، حيث تنتج أنواعا مختلفة من الخضار والفاكهة «المانجو- التمر- الليمون- الطماطم- الخيار- الفلفل- الباذنجان- الكانتالوب والكرنب».

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وتمثل المزرعة أحد المشروعات التي تمثل أهمية إنتاجية، كما توفر فرص عمل لأهالي المدينة، ونفذ جهاز تعمير البحر الاحمر إنشاء ورصف طريق بطول 3.50 كم لربط المزرعة بالطريق الرئيسي لسهولة انتقال العاملين للمرزعة ونقل الإنتاج إلى الأسواق، ويهدف إلى انتاج مختلف الخضروات والفاكهة بالمحافظة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتستقبل المزرعة يوميا رحلات المدارس للتعرف على المزرعة والزراعات التي بها وطرق الري.

وأكد اللواء سعد البدري، رئيس مدينة القصير، أن مزرعة القويح لا تستخدم الكيماويات مطلقا وهي منتجات أورجانيك مشيرا إلى ان المحافظة تهدف إلى اقامة مجتمع سكنى متكامل بوادى القويح، وأن هذا المشروع يدخل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف البدري أنه طبقًا لجدول زمنى ولجنى الخضراوات بمزرعة القريح يتم جنى ثمار المزرعة يوما بعد يوم، واليوم من ضمن أيام الجنى، حيث يتم بيع منتجات حصاد يومي الإثنين والأربعاء بمدينة القصير لوجود المزرعة فيها ويتم بيع حصاد يوم السبت بمدينتي الغردقة وسفاجا، وذلك بأقل من أسعار السوق.

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر

مزرعة وادي «القويح» بالبحر الأحمر