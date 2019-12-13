شكرا لقرائتكم خبر عن مرسى علم تحظر تواجد الماعز والأغنام بالشوارع والميادين والممرات والحارات والأزقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لما نشرته «المصري اليوم» على موقعها الإلكتروني، الأربعاء الماضي، من وجود شكاوى أهالي مدينة مرسى علم من انتشار حيوانات الماعز والأغنام بشوارع المدينة مما يسيء لوضعها السياحي أمام زائريها.

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قرر العميد إيهاب فرغلي، رئيس مدينة مرسى علم، أنه بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالحفاظ على نظافة المدينة وظهورها بمظهر حضارى كمدينة سياحية واعدة أصدر رئيس المدينة قرارا رقم 78 لسنة 2019 بمنع تجول الأغنام بشوارع المدينة والميادين أو مرور قطيع من الماشية في الطرق والشوارع والميادين، وشدد على عدم وضع الأغنام في الشوارع والميادين والطرق والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك في مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها، كما أكد رئيس المدينة أنه في حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كانت شكاوى المواطنين قد تعددت من انتشار حيوانات الماعز والأغنام بشوارع مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، ورصد أحد المواطنين بالصور تواجد أعداد كبيرة من هذه الحيوانات مما يسىء للمدينة السياحية ولم تجد حيوانات الماعز والاغنام التي تسرح بشوارع مدينة مرسي علم جنوب البحر الاحمر مكانا إلا الشوارع حيث تركها ملاكها تسير بالقطعان حيث تتسبب في إتلاف الأشجار المزروعة بالشوارع وتعطيل حركة المرور.

من جانبه رد العميد ايهاب فرغلي، رئيس المدينة، على انتشار الماعز والأغنام بشوارع مرسى علم بأنه تم إخطار إدارة البيئة لاتخاذ اللازم وإخطار الأهالي بعدم ترك حيواناتهم بالشوارع.

انتشار الماعز والاغنام بشوارع مدينة مرسي علم في البحر الأحمر - صورة أرشيفية

انتشار الماعز والاغنام بشوارع مدينة مرسي علم في البحر الأحمر - صورة أرشيفية