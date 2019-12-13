شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن الجديد في تشخيص وعلاج مرض السكر بمستشفى ههيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت، الجمعة، ندوة بعنوان «الجديد في تشخيص وعلاج مرض السكر»، وذلك بالمركز العلمي بمستشفى ههيا المركزي، بحضور الدكتور محمد حمدي العاص، والدكتور أسامة خليل، والدكتور أحمد زغلول، والدكتور محمد سلام، والدكتور فوزي المسلمي، والدكتور حاتم سالم أعضاء رابطة أطباء السكر والغدد الصماء بالشرقية، بإشراف الدكتور عبدالباسط خلاف، مدير المستشفى، وذلك في إطار اهتمام مديرية الشؤون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بأهمية التدريب والتعليم الطبى المستمر للفرق الطبية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية.

حيث تم مناقشة مفهوم مرض السكر وأنواعه والنسب الطبيعية له، وتشخيصه وطرق علاجه، والتعريف بمميزات وعيوب العلاج بالأنسولين المستخدم في علاج النوع الأول من السكر، كما تم التنبيه عن علاج النوع الثاني من السكر، وتوضيح خطورة مرض السكر، بالإضافة إلى أهمية محافظة المرضى على وصفات الطعام المخصصة لهم، والانتظام في العلاج.