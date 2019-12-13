شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق إنسان النواب» تقدم طلب استيضاح للحكومة في دورها للتصدي لمصانع بير السلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى مجلس النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التصدى لظاهرة مصانع بير السلم، والمنتجات المغشوشة، التي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أن سلامة المواطن وصحته من أولويات حقوق الانسان، وأن منتجات هذه المصانع تؤثر على صحه المواطنين، كما أنها تؤثر على البيئة المحيطة وتلوثها.

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وأوضح عابد أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من المصانع غير المرخصة، واتضح ذلك جليا من خلال المنتجات الفاسدة والمغشوشة، في العديد من القطاعات، سواء الأغذية، الطبية، المبيدات الزراعية، المنتجات الطبية، وغيرها من المنتجات غير الصالحة التي تفتقد اشتراطات السلامة الوقائية، مما يهدد حياة المواطنين في الوقت الذي تطلق الدولة العديد من المبادرات والحملات بشأن النهوض بالمنظومة الصحية وتحسينها.

وأضاف رئيس اللجنة أنه رغم التيسيرات التي تضمنها القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية هناك العديد من المصانع غير المرخصة والتى تعمل بعيدة عن الاقتصاد الرسمى للدولة، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين وفى نفس الوقت ضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة، نتيجة التهرب الضريبى.

وطالب عابد، بحصر شامل ودقيق لكافة المصانع غير المرخصة، وذلك من خلال شن حملات تفتيش ورقابة مفاجئة على كافة المحافظات، ومنح أصحابها مهلة لتقنين الأوضاع وفقا للتشريعات الجديدة، شريطة الالتزام بما نص عليه القانون، وفى حال الرفض يتم توقيع عقوبة قد تصل لغلق المصنع إذا لم يتم تقنين أوضاعه.